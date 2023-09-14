سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية أوبل باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، ومن أبرزها أوبل كروس لاند موديل 2024 ، ويتوفر إصدار 2024 بفئتين ELEGANCEو TOP LINE.

اوبل كروس لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024 على تجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

أبعاد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

- طول 4217 مم.

- العرض 1765 مم.

- الارتفاع 1605 مم.

- قاعدة العجلات 2604 مم.

- حجم سعة التخزين 410 لتر.

- 45 لترا للسعة الخاصة بخزان الوقود.

اوبل كروس لاند موديل 2024

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024

الفئة الأولى اوبل كروس لاند موديل 2024A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

الفئة الثانية اوبل كروس لاند موديل 2024 TOP LINE بقيمة قدرها 1,069,990 جنيه.