أرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر.. صور

تعتبر السيارة ليب موتور T03 هي أرخص سيارة كهربائية مطروحة في السوق المصري، إلى جانب امتلاك هيكل خارجي عصري، ومقصورة تشمل الكثير من التجهيزات القوية، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي، مع محرك بقوة 80 حصان، بينما تضم من الداخل زجاج كهربائي لجميع النوافذ، ومرايات كهربائية التحكم، مع فتحة سقف، وزجاج ملون، اضافة إلى جنوط رياضية.

ليب موتور T03 2023

وتحتوي السيارة ليب موتور T03 على شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومستشعرات حركة لسهولة الركن والاصطفاف، مع نظام ترفيهي ومدخل AUX و USB، ونظام التحكم في الطارة حيث تمتلك السيارة مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء.

ليب موتور T03 2023

وتضم السيارة ليب موتور T03 نظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وتحتوي على كاميرا خلفية، وقفل مركزي.

ليب موتور T03 2023

وتمتلك السيارة ليب موتور T03 انذار، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومقدمة أمامية حادة المظهر، مع عدد 4 ابواب، وسعة تخزين خلفية، بالاضافة إلى ارتفاع كلي يبلغ 1577 مم وارتفاع عن الارض 140 مم للخلوص، ونسبة طول كلي بلغت 3620 مم، و1652 مم للعرض، مع قاعدة عجلات طولها 2400 مم.

ليب موتور T03 2023

سعر ليب موتور T03 2023

قدمت السيارة ليب موتور T03 2023 في مصر بسعر رسمي بلغ 725.000 جنيه.