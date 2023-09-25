سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر .. بعد الأوفر برايس

تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من أرخص الاصدارات المقدمة في السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 430 ألف جنيه، بينما يتراوح سعرها السوقي بين 490 الفا و570 الف جنيه.

وتباع السيارة بروتون ساجا بهذه الزيادة بعد فرض قيمة اضافية تحت مصطلح الاوفر برايس، والذي يعني التسليم الفوري والاستغناء عن قوائم الانتظار، وذلك من قبل بعض التجار والموزعين، حيث يصل هذا الفارق بين 60 و 105 آلاف جنيه.

بروتون ساجا 2022

مواصفات السيارة بروتون ساجا

تضم السيارة بروتون ساجا ناقل سرعات أوتوماتيكيا مكونا من 4 نقلات، ومحرك 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، كما تضم السيارة 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية دعم الفرامل BA.

بروتون ساجا 2022

وتأتي السيارة بروتون ساجا بمكيف هواء، ومرايات كهربائية، ونظام ترفيهي من 4 مكبرات، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى سنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي للنوافذ، ومقود حركة باور ستيرنج، وحساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة.

بروتون ساجا 2022

سعر بروتون ساجا 2022 الرسمي في مصر

الفئة الاولى بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه.