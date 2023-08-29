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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بروتون ساجا السيدان الجديدة بمصر | صور

بروتون ساجا موديل
بروتون ساجا موديل 2022

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، حيث يبحث المواطنين عن سيارات تناسب احتياجاتهم وتساعدهم في الذهاب الي أعمالهم بأقل تكلفة ممكنة ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق وغير متوقع ، ومن ضمن السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها هي بروتون ساجا موديل 2022، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

 سيارة بروتون ساجا موديل 2022

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بروتون ساجا موديل 2022 ، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان :

 بروتون ساجا موديل 2022


- سعة محرك بروتون ساجا

تنقل قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2022 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتستمد قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتنتج قوة 95 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 120 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد ساجا موديل 2022

 سيارة بروتون ساجا موديل 2022

تأتي سيارة بروتون ساجا السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2465 مم، ومساحة الحقيبة الخلفة تصل سعتها الي 420 لتر .

- أسعار بروتون ساجا السيدان

مقصورة  بروتون ساجا موديل 2022

تقدم الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 داخل سوق السيارات بفئتين :

الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 تباع بسعر 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2022 يصل سعرها الي 465 ألف جنيه .
 

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