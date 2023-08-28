لمحبي الرفاهية.. سيارات جديدة فاخرة بالسوق المصري| صور

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الجديدة مويل 2022 ، والتي تتميز باحتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة، بالإضافة الي أن محركاتها قوية وتساعد سائقها علي السير بمختلف الطرق ومنها الطرق غير المؤهلة ومن ضمن هذه السيارة جيب جراند شيروكي، ومرسيدس GLE ، ونيسان باترول، وسكودا وكودياك، وهيونداي توسان .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات جديدة فاخرة بالسوق المصري :

1- سكودا كودياك العائلية

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

سكودا كودياك العائلية

يتراوح سعر سيارة سكودا كودياك موديل 2022 بالسوق المحلي من مليون و 450 ألف جنيه، ويصل إلي مليون و 775 ألف جنيه .

2- هيونداي توسان الجيل الجديد

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

هيونداي توسان الجيل الجديد

يصل سعر هيونداي توسان الجيل الجديد موديل 2022 الي مليون و 810 ألف جنيه .

3- نيسان باترول الـ SUV

قوة سيارة نيسان باترول موديل 2022 تصل الي 400 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.1 ثانية، وتستهلك 12 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 560 نيوتن/متر .

نيسان باترول الـ SUV

نيسان باترول موديل 2022 فئة السيارات الرياضية تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

4- مرسيدس GLE الألمانية

سعة خزان وقود سيارة مرسيدس GLE موديل 2022 يصل الي 85 لتر، وتستهلك من الوقود 8.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من 0 في مدة 5.7 ثانية، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 367 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر.

مرسيدس GLE الألمانية

تباع سيارة مرسيدس GLE موديل 2022 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 900 ألف جنيه .

5- جيب جراند شيروكي الـ 4×4

تحصل جيب جراند شيروكي علي قوتها من محرك سعة 5700 سي سي، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من صفر في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك 12.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها الي 93 لتر ، وتخرج عزم دوران 520 نيوتن/متر، وقوة 360 حصان .

جيب جراند شيروكي الـ 4×4

تتوافر سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 للبيع بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 4 مليون و 20 ألف جنيه .