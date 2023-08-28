عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الرفاهية.. سيارات جديدة فاخرة بالسوق المصري| صور

سيارات جديدة فاخرة
سيارات جديدة فاخرة

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الجديدة مويل 2022 ، والتي تتميز باحتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة، بالإضافة الي أن محركاتها قوية وتساعد سائقها علي السير بمختلف الطرق ومنها الطرق غير المؤهلة ومن ضمن هذه السيارة جيب جراند شيروكي، ومرسيدس GLE ، ونيسان باترول، وسكودا وكودياك، وهيونداي توسان .

شاهد.. أسعار ومواصفات رينيجيد أرخص سيارة دفع رباعي من جيب في مصر

سعر هيونداي أكسنت RB إلنترا HD موديل 2024

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات جديدة فاخرة بالسوق المصري :

 

1- سكودا كودياك العائلية

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

سكودا كودياك العائلية

يتراوح سعر سيارة سكودا كودياك موديل 2022 بالسوق المحلي من مليون و 450 ألف جنيه، ويصل إلي مليون و 775 ألف جنيه .

2-  هيونداي توسان الجيل الجديد

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

هيونداي توسان الجيل الجديد

يصل سعر  هيونداي توسان الجيل الجديد موديل 2022 الي مليون و 810 ألف جنيه .

3- نيسان باترول الـ SUV

قوة سيارة نيسان باترول موديل 2022 تصل الي 400 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.1 ثانية، وتستهلك 12 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 560 نيوتن/متر .

 نيسان باترول الـ SUV

نيسان باترول موديل 2022 فئة السيارات الرياضية تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

4- مرسيدس GLE الألمانية

سعة خزان وقود سيارة مرسيدس GLE موديل 2022 يصل الي 85 لتر، وتستهلك من الوقود 8.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من 0 في مدة 5.7 ثانية، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 367 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر.

مرسيدس GLE الألمانية

تباع سيارة مرسيدس GLE موديل 2022 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 900 ألف جنيه .

5- جيب جراند شيروكي الـ 4×4

تحصل جيب جراند شيروكي علي قوتها من محرك سعة 5700 سي سي، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من صفر في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك 12.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعة خزان وقودها الي 93 لتر ، وتخرج عزم دوران 520 نيوتن/متر، وقوة 360 حصان .

جيب جراند شيروكي الـ 4×4

تتوافر  سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 للبيع بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 4 مليون و 20 ألف جنيه .

جيب جراند شيروكي جراند شيروكي مرسيدس GLE نيسان باترول سكودا وكودياك هيونداي توسان سكودا كودياك موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

موضوعات متعلقة

سيارة BYD Seal DM-i الصينية تباع بهذا السعر| صور

السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلى رخصة أم لا .. تفاصيل

إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مستعملة

نصائح للتفاوض على سعر سيارة مستعملة| تفاصيل

هوندا بايلوت تستدعي 41 سيارة بسبب عيب خطير| تفاصيل

بسعر خيالي .. شيفروليه أوبترا أوتوماتيك للبيع | صور

تبدأ من 70 ألف جنيه..سيارات مستعملة مميزة| صور

تكنولوجيات بلا حدود .. كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات ؟

ترشيحاتنا

وفد الاتحاد الأوراسي يزور معمل متبقيات المبيدات للاطلاع على إجراءات سلامة الأغذية

علي جمعة: أهمية السنة تكمن في شرح وتفسير آيات القرآن

فرنسا.. 150 عاما من التنقيب وراء كشف أثري يعود للعصر الحجري

زيلينسكي سقط في الفخ .. 6 دول أوروبية تستعد لتمزيق أوكرانيا

رئيس حزب الريادة: السيسي يضع المواطن المصري في قلبه وعقله

ضرورة ملحة.. القصير يبحث النهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية وتعظيم الاستفادة منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

توافد الجمهور على حفل سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

أعراض تشبه الأنفلونزا .. تحذير هام |الآيس كريم يصيبك بمرض خطير

بعد أشهر تحقيق.. اكتشاف سبب وفاة بطلة أمريكا للسباحة في جزر العذراء 

فيديو

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ