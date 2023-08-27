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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي أكسنت RB إلنترا HD موديل 2024

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB إلنترا HD موديل 2024

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة كافة طرازات الصانع الكوري للسيارات ، ومن ضمنها سيارة هيونداي أكسنت RB ، وهيونداي إلنترا HD ، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، ونالوا علي مكانة كبيرة بين المواطنين لما يتوافر بالطرازين من مواصفات ومميزات عصرية متقدمة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة هيونداي أكسنت RB و إلنترا HD موديل 2024 داخل السوق المحلي :

هيونداي اكسنت RB موديل 2024


1- هيونداي اكسنت RB موديل 2024


زودت سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 السيدان بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعة 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

- سعر هيونداي اكسنت RB


الفئة الأولي تباع بسعر 569 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 579 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 594 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 609 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 619 ألف جنيه .


2- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024


يصل سعة خزان وقود سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 الي 53 لتر ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 121 حصان، وعزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

- سعر هيونداي إلنترا اتش دى  

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024

الفئة الأولي من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 690 ألف جنيه .


الفئة الثانية من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 700 ألف جنيه .


الفئة الثالثة من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 715 ألف جنيه .


الفئة الرابعة من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 725 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 سعر هيونداي اكسنت RB هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعر هيونداي إلنترا اتش دى هيونداي إلنترا اتش دى هيونداي اكسنت RB

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