سعر هيونداي أكسنت RB إلنترا HD موديل 2024

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة كافة طرازات الصانع الكوري للسيارات ، ومن ضمنها سيارة هيونداي أكسنت RB ، وهيونداي إلنترا HD ، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، ونالوا علي مكانة كبيرة بين المواطنين لما يتوافر بالطرازين من مواصفات ومميزات عصرية متقدمة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة هيونداي أكسنت RB و إلنترا HD موديل 2024 داخل السوق المحلي :

هيونداي اكسنت RB موديل 2024



1- هيونداي اكسنت RB موديل 2024



زودت سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 السيدان بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعة 1600 سي سي ، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

- سعر هيونداي اكسنت RB



الفئة الأولي تباع بسعر 569 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 579 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 594 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 609 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 619 ألف جنيه .



2- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024



يصل سعة خزان وقود سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 الي 53 لتر ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 121 حصان، وعزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

- سعر هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024

الفئة الأولي من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 690 ألف جنيه .



الفئة الثانية من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 700 ألف جنيه .



الفئة الثالثة من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 715 ألف جنيه .



الفئة الرابعة من هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 سعرها يصل الي 725 ألف جنيه .