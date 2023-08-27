للرحلات العائلية.. هيونداي مستعملة بـ 110 ألف جنيه

تعتبر السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 أحد أصغر السيارات التي تم طرحها في السوق المصري بواسطة العلامة التجارية الكورية هيونداي.

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

هيونداي أتوس موديل 2000

مواصفات السيارة هيونداي أتوس موديل 2000:

تعتمد السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1100 سي سي، ينتج قوة تصل الى 66 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويعتبر المحرك اقتصادي بدرجة كبيرة في استهلاك الوقود.

جاءت السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 بحجم صغير وارتفاع مناسب عن الأرض مما يجعلها أقل عرضه لخط المطبات، حيث بلغ قياسها 3.565 متر للطول، و 1.525 متر للعرض، و 1.570 متر للارتفاع، وتستوعب السيارة نحو 4 أشخاص بالغين.

هيونداي أتوس موديل 2000

تتوفر السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 من الخارج بمصابيح أمامية كبيرة، ومصابيح ضباب مع مرايا بنفس لون السيارة، وفرش جلد وزجاج كهربائي، وسنتر لوك لمنع السرق، وتكييف.

وبلغت قراءة العداد في السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 نحو 60 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

أسعار السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 في سوق المستعمل:

يبدأ سعر السيارة هيونداي أتوس موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.