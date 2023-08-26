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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

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سكودا فيليشيا موديل 1996

سكودا فيليشيا موديل 1996

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و  8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتأتي مدعومة بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

فولكس فاجن باراتى موديل 2004

فولكس فاجن باراتى موديل 2004

تتمتع السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 بمحرك جيد سعة 1569 سي سي 4 سلندر مع حقن الكتروني متعدد النقاط وبقوة 94 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 136 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وتتوفر بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

سيات ابيزا

سيات ابيزا موديل 1994

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

سوزوكي ماروتي موديل 2011

سوزوكي ماروتي موديل 2011

حصلت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 على محرك اقتصادي، ويعتبر من بين أكثر المحركات توفيراً في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.2 لتر لكل 100 كم/ متر، بفضل سعة المحرك البالغة 800 سي سي، وينتج قوه قدرها 37 حصان، وعزم اقصي للدوران 5000 الأف لفة في الدقيقة.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

هيونداي أكسنت

هيونداي أكسنت موديل 2005

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي، جاءت قراءة العداد في السيارة بـ 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه.

سيارات مستعملة هيونداى اكسنت سوزوكي ماروتي سيات إبيزا سكودا فيليشيا

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