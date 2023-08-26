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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X7 موديل 2024.. صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW أسطولاً متنوعاً من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "كروس أوفر" ، أبرزها الفئة X الشهيرة، وتعتبر X7  موديل 2024 أغلاها سعراً في السوق المصري.

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 BMW X7 موديل 2024

مواصفات السيارة BMW X7 موديل 2024

جاءت السيارة BMW X7 موديل 2024 بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 530 حصانا، 8 سلندر، وعزن أقصى للدوران يبلغ 750 نويتن متر، بنظام دفع رباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات. 

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X7 موديل 2024 الى 250 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثوان، مع نظام دفع رباعي.

 

ويبلغ معدل استهلاك السيارة BMW X7 موديل 2024 من الوقود نحو 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 BMW X7 موديل 2024

 

أبعاد السيارة BMW X7 موديل 2024

الطول 5162 مم.

العرض 2000 مم.

الارتفاع 1819 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 221 مم.

طول قاعدة العجلات 3105 مم.

سعة خزان الوقود 83 لترا.

 BMW X7 موديل 2024

أسعار السيارة BMW X7 موديل 2024

تبدأ أسعار السيارة BMW X7  موديل 2024 في السوق المصري بـ 7,950,000 جنيه.

BMW X7 BMW X7 موديل 2024 BMW

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