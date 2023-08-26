أهم أسباب ارتجاج مقود السيارة عند الكبح بالفرامل

يواجه بعض سائقي السيارات أحياناً بعض المشكلات الميكانيكية فجأة، ويحدث ذلك نتيجة تلف أو قدم بعض الأجزاء الميكانيكية، مثل اهتزاز السيارة والمقود عند الكبح بالفرامل أثناء القيادة.

أهم أسباب ارتجاج المقود عند الكبح بالفرامل

أسباب اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران

وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح

وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.

تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير

اعوجاج أحد الجنوط

انخفاض ضغط الهواء في العجلات.

تنقسم الأسباب المتعلقة بالعجلات الى جزئيين كالآتي

عند الإحساس باهتزاز السيارة دائماً في حالة السير بسرعة 70 : 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات، أو عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة، وعند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج الى الصيانة او التغيير.