سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر

تتوفر السيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري بـ 4 فئات، وتعتبر واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية وأشهرها في السوق المحلي.

نيسان صني موديل 2024

مواصفات نيسان صني موديل 2024

وتعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 في قدراتها الفنية على محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يضخ 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الأولى مانيوال من 5 نقلات، والاخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان صني موديل 2024

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على مكيف هواء، ومنفذ لتوزيع الهواء للمقاعد الخلفية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، إلى جانب تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، مقود حركة يدعم خصائص التحكم الصوتي.

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفى معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

نيسان صني موديل 2024

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الأولى مانيوال بسعر 485.400 ألف جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 516.500 ألف جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 537.000 ألف جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 551.000 ألف جنيه