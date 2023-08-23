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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات كورية 2024 جديدة بالأسواق | صور

سيارات كورية 2024
سيارات كورية 2024 جديدة

انتشر بداخل السوق المصري للسيارات خلال الفترة الماضية عدد كبير من طرازات الصانع الكوري ، والتي تتميز بقوة محركاتها وتصميمها العصرية الحديثة ، التي تجعل الكثير من المصريين لديهم رغبة في الحصول عليها ومن هذه السيارات هيونداي إلنترا اتش دى، وهيونداي اكسنت RB ، وكيا اكسيد ، وكيا سورينتو، وكيا سبورتاج .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات كورية موديل 2023 وموديل 2024 متوافرين للبيع الان بسوق السيارات المصري :

1- هيونداي إلنترا HD السيدان

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا موديل 2024 القصوى الي 182 كم/ساعة، وتنتج قوة 121 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.3 ثانية.

هيونداي إلنترا HD السيدان

يتراوح سعر سيارة هيونداي إلنترا HD السيدان موديل 2024 في سوق السيارات من 690 ألف جنيه، ويصل الي 725 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB الكورية

سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB الكورية يصل الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB الكورية موديل 2024

يبدأ سعر سيارة هيونداي اكسنت RB الكورية موديل 2024 بسوق السيارات المصري من 719 ألف جنيه، ويصل الي 765 ألف جنيه .

3- كيا أكسيد الهاتشباك

تنتج سيارة  كيا أكسيد الهاتشباك موديل 2024 عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر لتقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 كيا أكسيد الهاتشباك

تتوافر سيارة  كيا أكسيد الهاتشباك موديل 2024 بالسوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من مليون و 149 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 289 ألف جنيه .

4- كيا سبورتاج موديل 2024

محرك كيا سبورتاج موديل 2024 يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر، وتخرج عزم دوران 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصان .

 كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمي داخل سوق السيارات 

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمي داخل سوق السيارات يصل الي مليون و 849 ألف جينه .

5- كيا سورينتو الـ SUV

تستمد سيارة كيا سورينتو الـ SUV  قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصي للدوران 242 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

كيا سورينتو الـ SUV

تتواجد سيارة كيا سورينتو الـ SUV موديل 2024 بأسعار تبدأ من 2 مليون و 149 ألف جنيه، وتصل الي 2 مليون و 399 ألف جنيه .

 

إلنترا اتش دى هيونداي اكسنت RB كيا اكسيد كيا سورينتو كيا سبورتاج

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