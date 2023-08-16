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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سرقت شكل ديفندر.. مواصفات هيونداي سنتافي 2024

هيونداي سنتافي موديل
هيونداي سنتافي موديل 2024

أعلنت شركة هيونداي عن سيارتها الجديدة هيونداي سنتافي موديل 2024 والتي تم تصميمها لـ تشبه سيارة  لاند روفر ديفندر، وتظهر سيارة سنتافي  بـ مصابيح نهارية بنمط H، وباب خلفي بتصميم مختلف، وتقدم سنتافي بنسخة قوية تسمي سنتافي XRT ولكنها مازالت قيد الاختبارات ، وتنتمي هيونداي سنتافي الي فئة السيارات الـ SUV .

سيارة هيونداي سنتافي  موديل 2024

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هيونداي سنتافي  موديل 2024

- سعة محرك هيونداي سنتافي

سيارة هيونداي سنتافي  موديل 2024

تستمد سيارة هيونداي سنتافي  موديل 2024 من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، تنتج قوة تصل الي 277 حصان، وعزم أقصي للدوران 422 نيوتن/متر، وبها أيضا محرك هايبرد سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 178 حصان، وعزم دوران يصل الي 264 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8 ثواني ، وتصل هيونداي سنتافي بمحركها الهايبرد الي سرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية .

- مواصفات سنتافي موديل 2024

مقصورة هيونداي سنتافي  موديل 2024

تظهر هيونداي سنتافي الـ SUV الجديدة موديل 2024 بمقاعد استرخاء خاصة، وشاحن لاسلكي مزدوج للهواتف الذكية، ومكان تخزين في المسند الوسطي، ومكان تعقيم مخصص بالأشعة فوق البنفسجية UV-C في صندوق القفازات لتنقية الهواتف والمحافظ ، وإطارات BF Goodrich رباعية الاستخدام، وزوايا اقتراب وانفصال مخصصة للطرق الوعرة، وحامل أمتعة على السقف، وصناديق للشحن، وسلم خلفي .

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