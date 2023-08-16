هيونداي ڤيرنا 2023 تباع بـ دون أي زيادة| تفاصيل

كشفت هيونداي الهند عن طرازها الجديد هيونداي فيرنا موديل 2024 ، وتنتمي فيرنا الي فئة السيارات السيدان العائلية كبيرة الحجم، وتم الإعلان عن فيرنا في شهر مارس الماضي من عام 2023 الجاري ، وتم طرحها أولا في الهند استعداد الي تقديمها في باقي أسواق السيارات الأخرى .

هيونداي فيرنا موديل 2024 فئة السيارات السيدان

- أبعاد هيونداي فيرنا السيدان

هيونداي فيرنا موديل 2024 فئة السيارات السيدان

تأتي سيارة هيونداي فيرنا السيدان موديل 2024 داخل السوق الهندي بطول 4535 مم، وعرض 1765 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2670 مم .

- محرك فيرنا السيدان موديل 2024

هيونداي فيرنا موديل 2024 فئة السيارات السيدان

تحصل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 160 حصان، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، أو علبة تروس أيضا أوتوماتيك من فئة IVT.

- سعر هيونداي فيرنا الجديدة

هيونداي فيرنا موديل 2024 فئة السيارات السيدان

توافره سيارة هيونداي فيرنا موديل 2024 ، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان داخل سوق السيارات الهندي منذ 5 شهور بسعر 96.500 روبية، أي ما يعادل 408.219 ألف جنيه مصري، وبالتالي تباع بنفس السعر الذى تواجده به في الأسواق أول مرة بدون زيادات .

