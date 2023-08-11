عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من هيونداي بـ 115 ألف جنيه

صدى البلد

تعتبر السيارة الكورية هيونداي أكسنت أحد أشهر الإصدارات المستعملة بالسوق المصري، تم تقديم الجيل الأول منها عام 1995 كبديل لطراز أكسيل السابق، وجاء الجيل الثاني بمساحات أوسع وزوايا أكثر حدة عام 2003.

 تم إجراء تعديل بسيط في الشكل الخارجي، وتم تقديم هذا الشكل تحت اسم فيرنا لأول مرة في كوريا، وكانت أولى نسخ السيارة في مصر تجميع كوري ولكن التجميع تحول الي مصري بعد ذلك.

هيونداي أكسنت موديل 2005 

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 "مستعملة"

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي.

 

جاءت قراءة العداد في السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 بـ 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

هيونداي أكسنت موديل 2005 

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 "مستعملة" في سوق المستعمل:

تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

 

سوق المستعمل اكسنت هيونداي هيونداى اكسنت هيونداي اكسنت موديل 2005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| فيات بـ 85 ألف جنيه.. كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

جنرال موتورز: نكافح لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية

بيجو تبشر عن عصر جديد من السيارات الكهربائية

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

بأسعار زمان.. أرخص سيارة فيات بـ 85 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 7 الجديدة في مصر

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

خطيب المسجد النبوي: الأسرة هي أساس بناء المجتمع واللبنة الأولى في كيانه

الصحة : إطلاق حملة مكثفة للتوعية بمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام بالإسكندرية

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

الإمارات ترسل طائرة تحمل 13 طنا من المساعدات إلى تشاد للسودانيين

صراع المليارات.. مانشستر سيتي يسيطر على قوائم الأغلى في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تتخن.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل لايت

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من تناول هذا السمك.. فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

فيديو

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

مش بـ 1000 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ