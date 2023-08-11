أرخص سيارة من هيونداي بـ 115 ألف جنيه

تعتبر السيارة الكورية هيونداي أكسنت أحد أشهر الإصدارات المستعملة بالسوق المصري، تم تقديم الجيل الأول منها عام 1995 كبديل لطراز أكسيل السابق، وجاء الجيل الثاني بمساحات أوسع وزوايا أكثر حدة عام 2003.

تم إجراء تعديل بسيط في الشكل الخارجي، وتم تقديم هذا الشكل تحت اسم فيرنا لأول مرة في كوريا، وكانت أولى نسخ السيارة في مصر تجميع كوري ولكن التجميع تحول الي مصري بعد ذلك.

هيونداي أكسنت موديل 2005

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 "مستعملة"

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي.

جاءت قراءة العداد في السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 بـ 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

هيونداي أكسنت موديل 2005

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 "مستعملة" في سوق المستعمل:

تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.