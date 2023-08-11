سعر هيونداي توسان الجديدة في الكويت

تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية في السوق الكويتي لعام 2023، وتأتي بالعديد من التحديثات الجديدة.

هيونداي توسان موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2023

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبلغ قياسات السيارة هيونداي توسان موديل 2023 نحو 4.630 للطول، و 1.865 للعرض، و1.665 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 539 لتر.

هيونداي توسان موديل 2023

وتتمتع السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد اوتو ولعرض أنظمة الملاحة، ولوحة عدادات أنيقة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث ومدخل AUX، ومرآة التعتيم أوتوماتيكياً، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك،

هيونداي توسان موديل 2023

أسعار هيونداي توسان موديل 2023 في الكويت

يبلغ سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 في الكويت في الكويت نحو 8,450 دينار