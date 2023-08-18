بعد عودتها.. هيونداي فيرنا بأسعار مغرية ومواصفات قوية| تفاصيل

كشفت هيونداي عن عودة أحد أشهر سيارتها في السوق المصري على مر التاريخ فيرنا، وستتوفر بتصميم عصري يتلاءم مع الهوية الجديدة لإصدارات العلامة التجارية الكورية.

هيونداي فيرنا

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا محرك بنزين بسعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان (84 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 106 رطل قدم (144 نيوتن متر) يتم إرساله إلى المحور الأمامي عبر علبة تروس يدوية من ست سرعات أو "ناقل حركة متغير ذكي" ( IVT).

كما تأتي بمحرك توربيني 1.5 لتر ينتج 156 حصان (117 كيلوواط) و 187 رطل قدم (253 نيوتن متر) بالإضافة إلى إمكانية الاختيار من بين ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

هيونداي فيرنا

يعد الطراز الجديد كليًا هيونداي فيرنا أكبر بكثير من الطراز الذي يحل محله ويركب عجلات معدنية مقاس 16 بوصة بإطارات 205/55 R16، يأخذ تصميمه بعد من النترا الأكبر ولكن مع شريط إضاءة LED عريض مثل كونا كروس أوفر و ستاريا وسوناتا.

تأتي سيارة هيونداي فيرنا أسفل إلنترا في ترتيب سيارات هيونداي، إلا أنها ليست سيارة صغيرة الحجم بالنظر إلى أنها يبلغ طولها 178.5 بوصة (4535 ملم) ولها قاعدة عجلات رائدة في فئتها تبلغ 2670 ملم (105.1 ملم)، ويبلغ عرضها 69.5 بوصة (1765 ملم) وارتفاعه 1475 ملم (58 ملم).

هيونداي فيرنا

يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة هيونداي فيرنا في الهند نحو 13,200 دولار بأسعار الصرف الحالية، ويبلغ سعر الفئة الأعلى 21,000 دولار.