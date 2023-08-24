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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ هيونداي فيرنا في مصر

صدى البلد

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وحظيت بشعبية وانتشارا واسعاً بفضل اعتماديتها الكبيرة ولقبت بسيارة الشعب، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.

هيونداي فيرنا موديل 2007 

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

وبفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

 

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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