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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موفرة في البنزين.. أرخص سيارة سيدان بـ 100 ألف جنيه

سكودا فيليشيا موديل
سكودا فيليشيا موديل 1996

تتوفر سكودا فيليشيا موديل 1996 بتصميم خارجي كلاسيكي وهيكل هاتشباك اشتهرت به سكودا في مطلع الألفية، وجنوط قياس 13 بوصة في الأمام والخلف.

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شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

سكودا فيليشيا موديل 1996

مواصفات السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و  8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

 

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 مدعوم بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

سكودا فيليشيا موديل 1996

قياسات وأبعاد السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996

الطول الكلي: 3.86 متر

العرض الكلي: 1.64 متر

الارتفاع: 1.42 متر

قاعدة العجلات: 2.42 متر

 

سكودا فيليشيا موديل 1996

أسعار السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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