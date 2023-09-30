أقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني في السعودية .. الأخيرة بسعر صادم

تقدم علامة لامبورجيني العديد من الطرازات القوية داخل السوق السعودي، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، وخاصة الفئة الشبابية وهواة التسارع والانطلاق، نسبة إلى قدراتها الفنية المميزة، والتصميمات الخارجية ذات الطابع العصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني في السوق السعودي.

اقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني

نبدأ بالسيارة لامبورجيني لامبورجيني هوراكان 2023 LP 580-2 Spyder والتي يبلغ سعرها نحو مليون و120 الف ريال، وتعتمد هذه السيارة على محرك سعة 5200 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 580 حصانا، و540 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الخلفي، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة.

اقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني

وتأتي النسخة لامبورجيني هوراكان 2023 EVO Spyder بقدرات فنية اعلى تجهيزًا حيث تمتلك محرك 10 سليندر سعة 5200 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 640 حصان، و600 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 325 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات يمكنها الوصل من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.1 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو مليون و620 الف ريال.

اقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني

وننتقل للسيارة الرياضية الاشهر ضمن عائلة لامبورجيني، وهي النسخة اوروس من فئة الـ SUV، والتي يبلغ سعرها مليون 897 الف ريال، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 650 حصان، و850 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الكلي، وسرعة قصوى تبلغ 305 كم/ساعة، مع تسارع من 0 لـ 100 في 3.6 ثانية.

اقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني

ونأتي للسيارة لامبورجيني افنتادور الشهيرة ايضا، والتي تتراوح اسعارها بين 2,275,000 ريال و2,480,000 ريال، وتستمد قوتها من محرك 6500 سي سي من 12 اسطوانة، بقوة 770 حصان، و720 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، و 2.8 ثانية هي المدة المحددة للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س.

اقوى 5 سيارات تقدمها لامبورجيني

ونختتم بالسيارة لامبورجيني سيان والتي تعد هي الاغلى سعرًا بين قائمة سيارات العلامة التجارية المطروحة في السعودية، حيث تقدم بقيمة قدرها 15 مليون و380 الف ريال، وتتمتع السيارة بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 819 حصان، و758 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء