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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2023 .. صور

لامبورجيني سيان 2023
لامبورجيني سيان 2023

تعتبر النسخة "سيان" موديل 2023، هي اغلى سيارة تقدمها علامة لامبورجيني داخل السوق السعودي، لما تمتلكه من قدرات فريدة ابرزها التسارع الخارق، إلى جانب تصميم السيارة الرياضي، وقدراتها الفنية والتقنية عالية الاداء.

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ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية وتجهيزات اسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي، بالاضافة إلى سعرها هناك.

لامبورجيني سيان 2023

تسارع السيارة لامبورجيني سيان 2023 

تنطلق لامبورجيني سيان 2023 من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100كم/ساعة في 2.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

لامبورجيني سيان 2023

القدرات الفنية لمحرك السيارة لامبورجيني سيان 2023

تمتلك لامبورجيني سيان 2023 محرك 12 سليندر، سعة 6500 CC، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 819 حصانا، و758 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

لامبورجيني سيان 2023

تجهيزات السيارة لامبورجيني سيان 2023

  • زر بدء التشغيل.
  • امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • شاشة داخلية تعمل باللمس.
  • حساسات حركة.
  • كاميرا 360 درجة.
  • مكيف هواء أوتوماتيك.
  • نظام ترفيهي وصوتي.
لامبورجيني سيان 2023
  • اضاءة محيطة.
  • مقاعد رياضية مع كسوة الكنتارا.
  • قفل مركزي.
  • نظام رصد النقاط العمياء.
  • نظام تحديد المسار.
  • انظمة مكابح عالية الاداء.
  • وسائد هوائية للحماية.

سعر لامبورجيني "سيان"موديل 2023 الاسرع والاغلى من فئتها 

تقدم السيارة لامبورجيني سيان موديل 2023 داخل السوق السعودي بقيمة سعرية قدرها 15 مليون و265.470 الف ريال.

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