هيفاء وهبي وسيارة جديدة من لامبورجيني .. تعمل كام بالمصري؟

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورًا جديدة عبر صفحاتها الخاصة بموقعي FACEBOOK وانستجرام، وهي بجوار احدى السيارات ذات اللون الاسود وتحمل شعار لامبورجيني الايطالية، وتبين انها النسخة الشهيرة اوروس والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV المميزة.

هيفاء وهبي وسيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

وتعد السيارة لامبورجيني اوروس واحدة من أشهر السيارات الرياضية، والتي تضم الكثير من التجهيزات القوية، سواء كانت من الناحية الفنية، أو تجهيزات الحماية، ووسائل التحكم والرفاهية، إلى جانب هيكلها الخارجي والذي يتسم بالشراسة.

هيفاء وهبي وسيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

مواصفات السيارة لامبورجيني اوروس

تحتوي السيارة لامبورجيني اوروس على محرك ثماني الاسطوانات"8 سلندر"، سعة 4000 CC، يتمكن من انتاج قوة قدرها 666 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع منظومة الدفع الكلي للعجلات.

هيفاء وهبي وسيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

ويمكن للسيارة لامبورجيني اوروس الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 306 كيلومترات في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية.

هيفاء وهبي وسيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

وتحتوي السيارة لامبورجيني اوروس على شاشات داخلية تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع مقصورة عصرية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع كاميرا محيطة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، مع منظومة مكابح عالية الاداء، ووسائد هوائية للحماية.

سعر السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2023

تبدأ أسعار السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2023 من 233,995 دولار امريكي أي ما يقرب من 7.5 مليون جنيه، وقد تتجاوز السيارة هذا الرقم بحسب الفئة والامكانيات الفنية والتقنيات المستخدمة.