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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مهاجم الأهلي ينشر صورا جديدة مع سيارته الرياضية.. اعرف سعرها

مهاجم النادي الأهلي
مهاجم النادي الأهلي محمد شريف

نشر مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، صور جديدة عبر صفحتة الشخصية بموقع انستجرام، ويبدو أن هداف الاهلي لم يقتصر على عشق المستطيل الاخضر فقط، بل هو ايضا محب لعالم السيارات، بعد ظهورة بجانب احد طرازات رنج روفر الشهيرة.

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وتبين من ملامح السيارة انها من طراز سبورت، والتي تقدم بحزمة عالية الاداء من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى واجهة أمامية تتسم بالحدة، حيث تضم مصابيح نحيفة، وشبكات أمامية باللون الاسود اللامع.

 مهاجم النادي الأهلي محمد شريف

القدرات الفنية للسيارة رنج روفر سبورت

 

تقدم السيارة بالكثير من القدرات الفنية ومنها محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 400 حصان و 550 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، وبهذه القدرات تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.9 ثانية، كما تأتي السيارة سبورت بقدرات اعلى تجهيزًا بمحرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 523 حصان، و750 نيوتن/متر.

 مهاجم النادي الأهلي محمد شريف

وتضم السيارة رنج روفر سبورت باقة من التجهيزات مثل، شاشة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، والتي تتوسط قمرة القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي مميز، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وحزمة من مستشعرات الحركة، وكاميرا محيطة، ومثبت سرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح عالية الاداء، اضافة إلى العديد من تقنيات دعم قائد المركبة.

 

سعر السيارة رنج روفر سبورت 

 

تقدم السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 بقيمة سعرية تبدأ من 5 مليون و300 الف جنيه.

الأهلى محمد شريف النادي الأهلي مهاجم النادى الأهلى رنج روفر سبورت

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