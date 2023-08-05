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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد اعتزاله كرة القدم .. ماهي سيارة "بوفون" المفضلة ؟

جانلويجي بوفون 
جانلويجي بوفون 

استطاع الحارس العملاق جانلويجي بوفون صاحب الـ 45 عامًا، أن يحقق شعبية جماهيرية لاحصر لها، نسبة إلى تاريخة الكبير والحافل بالانجازات، حيث تمكن من تحقيق اللقب الاغلى وحصد كأس العالم مع المنتخب الايطالي في عام 2006، إلى جانب تحقيق بطولات الدوري الايطالي والفرنسي، وجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا لعام 2003، وعام 2016 و2017.

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ولم تقتصر هذه الانجازات عند هذا الحد، بل حقق بوفون عددًا كبيرًا من البطولات والجوائز الشخصية، ولكن دوام الحال من المحال، فعلى الرغم من هذه الانجازات، اعلن العملاق الايطالي بتعليق قفازة واعتزال عالم حراسة المرمي.

جانلويجي بوفون 

ومن المعروف عن بوفون حبه الشديد لكرة القدم، ولكن ماذا يفضل بوفون خارج المستطيل الاخضر، وخاصة إذا تعلق الامر بعالم السيارات ؟ 

جانلويجي بوفون 

هذا السؤال تجيب عليه الكثير من الصور التي التقطت للعملاق الايطالي جانلويجي بوفون، حيث تمكنت عدسات التصوير من تحديد السيارة المفضلة إلى بوفون، والتي تشير إلى شعار شركة JEEP الامريكية، فهل يقترن الامر بنادي يوفينتوس وعلامة الرعاية أم بالفعل هي السيارة المفضلة إلى الاخطبوط الايطالي.

جانلويجي بوفون 

وظهر جانلويجي بوفون وهو يستقل احد سيارات جيب من طراز جراند شيروكي صاحب الاداء المنفرد، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وهي نسخة باللون الاسود، بعدما ظهر في وقت سابق بأحد طرازات JEEP ذات اللون الابيض من طراز كومباس، فهل هذه اللقطات على سبيل الصدفة ام بالفعل العلامة التجارية المفضلة للعملاق بوفون ؟  

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