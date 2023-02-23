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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة كريستيانو رونالدو في السعودية .. صور

سيارة كريستيانو رونالدو
سيارة كريستيانو رونالدو

يمتلك نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو العديد من السيارات الفارهة، والتي تحمل علامات تجارية تعود لأعظم مصنعي السيارات حول العالم، والتي تتنوع بين طرازات SUPER CAR على رأسها بوجاتي الخارقة، صاحة القدرات العالية على التسارع.

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سيارة كريستيانو رونالدو 

ولعل من أبرز السيارات التي امتلكها كريستيانو رونالدو خلال الفترة الأخيرة، هي النسخة كاديلاك سكاليد الشهيرة، والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث ظهرت تلك النسخة معه خلال مناسبات عديدة، وهي سيارة مهداة من صديقته جورجينا رودريجز.

سيارة كريستيانو رونالدو 

وتعتمد تلك السيارة على محرك 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، بقوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران 623 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الكلي للعجلات.

سيارة كريستيانو رونالدو 

وجاءت السيارة كاديلاك سكاليد بنسبة طول بلغت 5.382 متر، و 2.060 متر للعرض، بالاضافة إلى 1.948 متر للارتفاع، إلى جانب تجهيزات عالية الاداء تتضمن منظومة الوسائد الهوائية الستارية، ومكابح بتقنيات مميزة، وخاصية رصد النقاط العمياء، و تحديد المسارات، ومثبت سرعة.

سيارة كريستيانو رونالدو 

كما تحتوي السيارة كاديلاك سكاليد على مكيف هواء متعدد المناطق، وشاشة ترفيه تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، و زر ايقاف وتفعيل المحرك، واضواء محيطة.

 

سيارة كريستيانو رونالدو 

وعند التحدث عن سيارة رونادو المفضلة من طراز بوجاتي تشيرون، سوف تختلف كثيرًا عن عملاقة كاديلاك، حيث تضم السيارة محرك من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يجعلها تتسارع من  لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.

 

سعر سيارة كريستيانو رونالدو في السعودية

 

وتقدم السيارة كاديلاك سكاليد التي امتلكها كريستيانو رونالدو في السوق السعودي بسعر يصل إلى 433 الف ريال، بينما تقدر القيمة السعرية للسيارة بوجاتي تشيرون الخارقة بـ 14 مليون و 350 الف ريال.

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