ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم "الاثنين" بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 5 أشهر، بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم البنوك وشركات التعدين، بينما تابع المستثمرون بيانات أظهرت تباطؤًا طفيفًا في نمو نشاط القطاع الخاص البريطاني خلال نوفمبر.

وصعد مؤشر "فوتسي 100" للأسهم القيادية 0.5% إلى 10,402.96 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 250 للأسهم المتوسطة 0.7%، بعد أن سجل 7 جلسات متتالية من الخسائر.

وتصدرت شركات تعدين المعادن النفيسة مكاسب القطاعات، بعدما ارتفع مؤشرها 2.4%، عقب تسجيلها يوم الجمعة أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من 8 أشهر، فيما قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2%.

كما استفادت شركات تعدين المعادن الصناعية من ارتفاع أسعار النحاس؛ ليرتفع مؤشر القطاع 1.2%.

وصعدت أسهم البنوك 1.7%، بدعم من ارتفاع سهمي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد بأكثر من 1.8% لكل منهما.

وأظهرت بيانات مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المركب أن المؤشر تراجع إلى 52.3 نقطة في نوفمبر، مقابل أعلى مستوى له في 8 أشهر عند 52.9 نقطة في أكتوبر، وجاء أقل قليلًا من توقعات الاقتصاديين، لكنه ظل ضمن النطاق الذي تحرك فيه منذ يوليو الماضي.

وارتفعت الأسواق العالمية بشكل محدود مع توقف مؤقت لموجة البيع التي ضربت أسهم الذكاء الاصطناعي، إذ تعافت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%.

وفي لندن، ارتفع سهم شركة رولز رويس المتخصصة في تصنيع محركات الطائرات 2.6%، ليسهم في صعود مؤشر قطاع الطيران والدفاع 2.3%.

وقفز سهم شركة دراكس 7.2%، ليتصدر مكاسب أسهم الشركات المتوسطة، بعدما أعلنت شركة توليد الكهرباء أنها تتوقع أن يتجاوز الربح الأساسي المعدل لعام 2026 توقعات الإجماع التي جمعتها الشركة والبالغة 721 مليون جنيه إسترليني.

كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا، الجمعة الماضية، إلى اتفاقات بشأن تجارة الأغذية وتنقل الشباب، في إطار جهود لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.