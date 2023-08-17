لامبورجيني تستعد لإبهار العالم في 18 أغسطس.. تفاصيل

نشرت لامبورجيني صورة تشويقية على حسابها الرسمي على موقع أنستاجرام لسيارة تظهر لأول مرة في 18 أغسطس، مع عبارة "شيء جديد ومثير حقًا على وشك الكشف عنه".

أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية سابقًا أنها ستطلق مفهوم السيارة الكهربائية في وقت ما خلال أسبوع مونتيري للسيارات، وتحديدأ يوم 18 أغسطس الحالي، لذا تشير الأدلة إلى أن هذه هي أول نظرة لنا على أول سيارة كهربائية في تاريخ الشركة.

توفر الصورة التشويقية نظرة جيدة على صورة السيارة الظلية وخط حزامها، الخطوط سلسة مما يمكننا تمييزه، ومع ذلك ، قد تشير هذه العوامل إلى أن المفهوم الكهربائي يمزج بين عناصر التصميم الزاوي المألوفة للعلامة التجارية والأشكال الأكثر نعومة التي نراها عادة في السيارات الكهربائية لتحسين معامل السحب.

وصفت لامبورجيني هذا المفهوم بأنه "النموذج الأولي الأول لسيارتنا الإنتاجية من السلسلة الرابعة" في الإعلان السابق.

في يوليو 2023 ، أكدت لامبورجيني أن أول سيارة كهربائية لها ستكون 2 + 2 جراند تورر، وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان إن السيارة ستكون "أكثر قابلية للاستخدام اليومي" من استبدال هوراكان أو ريفويلتو الجديد، إنها أيضًا ليست سيارة دفع رباعي.

لم يوفر الإعلان التشويقي الجديد تفاصيل كافية لتحديد نسب السيارة، لا يمكننا معرفة ما إذا كان هذا المفهوم سيكون كبيرًا بما يكفي للحصول على مقاعد خلفية مثل نسخة الإنتاج المخطط لها.

لم تشكف لامبورجيني حتى الآن عن المواصفات الميكانيكية لسيارة لامبورجيني الكهربائية الجديدة، وأكد وينكلمان أنها تشترك في المكونات مع سيارات مجموعة فولكس فاجن الأخرى، على سبيل المثال تشترك أوروس في منصة مع سيارات مثل Audi Q7و Bentley Bentaygaو Porsche Cayenne.

لم تبع لامبورجيني سيارة سياحية كبيرة 2 + 2 منذ عقود. كان هناك 400 GT 2 + 2 و Islero و Urraco و Espada، والتي استمرت حتى أواخر السبعينيات.

المزيد من السيارات الكهربائية تلوح في الأفق من أجل لامبورجيني، حيث تخطط الشركة لأن يكون الجيل الثاني من أوروس متاحًا فقط مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية، ومن المتوقع رؤيتها في عام 2029.