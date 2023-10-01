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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة زيرو في مبادرة الإحلال.. سعرها مناسب

السيارة byd f3
السيارة byd f3

ما زالت السيارة byd f3 تتصدر قائمة الطرازات الأرخص سعرًا داخل مبادرة إحلال السيارات، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 381 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، كما تقدم عبر فئة أخرى تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بزيادة قدرها 50 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات أرخص سيارة جديدة في مبادرة الإحلال

السيارة byd f3

تجهيزات ومواصفات السيارة byd f3

 

  • جنوط.
  • قفل مركزي للأبواب "سنتر لوك".
  • إنذار مانع للسرقة.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • مدخل AUX وUSB.
  • نوافذ كهربائية.
  • عجلة قيادة باور.
  • مكيف هواء يدوي.
  • زجاج خلفي ملون.
  • وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.
السيارة byd f3
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.
  • محرك 1500 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 108 حصان.
  • 145 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.
  • ناقل سرعات مانيوال خماسي واخر أوتوماتيك.
  • نوع الجر "أمامي".
السيارة byd f3

ابعاد وقياسات السيارة byd f3

 

  • طول 4533 مم.
  • عرض 1705 مم.
  • ارتفاع 1490 مم.
  • ارتفاع عن الأرض 170 مم.
  • قاعدة عجلات 2600 مم.
  • حجم سعة التخزين الخلفية 360 لتر.

 

سعر byd f3 داخل مبادرة إحلال السيارات 

 

تقدم الفئة الأولى مانيوال داخل المبادرة بسعر يبلغ 381 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية والتي تضم علبة تروس أوتوماتيكية نحو 431 ألف جنيه.

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