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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 365 جنيها .. اشتري عربية زيرو "هاتشباك"

سوزوكي اسبريسو
سوزوكي اسبريسو

لم تظهر اي سيارة على ساحة سوق السيارات وتخطف اللقب من النسخة سوزوكي اسبرسو، حيث تمكنت تلك النسخة ان تحافظ على لقب السيارة الـ"زيرو" الارخص سعرًا بعد اختفاء النسخة التو الشهيرة والتي تحمل علامة سوزوكي اليابانية، بينما تواصل اسبريسو من تعزيز تواجدها محليًا.

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سوزوكي اسبريسو 

مواصفات وتجهيزات سوزوكي اسبريسو 

 

وتأتي سوزوكي اسبريسو بتصميم خارجي خاطق للانظار، على الرغم من صغر حجمها ولكنها تجمع بين اطلالة الهاتشباك والطابع الرياضي، بينما ترتكز على جنوط 14 بوصة، وقاعدة عجلات بطول 2380 مم، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة.

سوزوكي اسبريسو 

وتضم السيارة من الداخل مكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي، وعداد سرعة رقمي يتوسط مقصورة القيادة، اضافة إلى قفل مركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهي، مع وسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق، وحساسات ركن خلفية.

 

سوزوكي اسبريسو 

الاداء الفني للسيارة سوزوكي اسبريسو 

 

ويمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 14.3 ثانية من زمن التسارع، بينما تضم محرك بقوة 67 حصان سعة 1000 CC، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات يدوية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومتوسط استهلاك جيد للوقود يقدر بـ 4.6 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي اسبريسو 

سعر سوزوكي اسبريسو الجديدة في مصر 

 

تقدم السيارة بسعر رسمي لموديلات 2022 مانيوال بقيمة قدرها 364.900 جنيه.

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