ثبات سعر سوزوكي بالينو موديل 2023 .. اعرف بكام

ثبتت الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 منذ انطلاقها داخل السوق المصري، حيث قدمت السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية والتحكم إلى جانب قدراتها الفنية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلية الهاتشباك.

يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات سوزوكي بالينو موديل 2023 في مصر

سوزوكي بالينو موديل 2023

مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

محرك 1400 سي سي 4 سلندر.

قوة 95 حصان.

130 نيوتن متر من عزم الدوران.

سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

دفع أمامي.

سوزوكي بالينو موديل 2023

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية.

حساسات ركن خلفية.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD.

مثبت سرعة.

مساعد الفرامل الفجائية BA.

وسائد هوائية أمامية بعدد 2.

امكانية تشغيل وايقاف السيارة عبر زر التحكم "بدون مفتاح".

سوزوكي بالينو موديل 2023

مكيف هواء.

قفل مركزي.

زجاج كهربائي.

4 مكبرات صوتية.

مدخل AUX و USB و CD.

راديو وبلوتوث.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جنوط رياضية.

سوزوكي بالينو موديل 2023

سعر سوزوكي بالينو موديل 2023 الرسمي في مصر

تقدم سوزوكي بالينو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 799.900 جنيه.