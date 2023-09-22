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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

7 راكب.. بأفضل سعر للزيرو "سوزوكي ارتيجا" الجديدة

سوزوكي ارتيجا
سوزوكي ارتيجا

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تقدم عدد كبير من السيارات والطرازات المختلفة في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، ومنها السيارة ارتيجا.

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في سياق هذا الموضوع تعرف على اسعار ومواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا في مصر

 سوزوكي ارتيجا 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي ارتيجا العائلية 

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • 4 سرعات.
  • دفع أمامي.
  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • 104 حصان.
  • 138 نيوتن متر من عزم الدوران.
 سوزوكي ارتيجا 

تسارع السيارة ومتوسط استهلاك الوقود 

 

تصل السيارة سوزوكي ارتيجا من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، بينما يصل معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 سوزوكي ارتيجا 

تجهيزات السيارة سوزوكي ارتيجا 

 

  • مكيف هواء.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • نظام ترفيهي صوتي من 4 مكبرات.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا خلفية.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • جنوط رياضية.
 سوزوكي ارتيجا 

سعر سوزوكي ارتيجا الرسمي في مصر 

 

وتقدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 829 الف و900 جنيه، عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي GLX.

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