سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024.. صور

تعتبر السيارة جراند فيتارا موديل 2024 هي احدث اصدارات شركة سوزوكي اليابانية داخل السوق المصري، حيث تواصل العلامة التجارية من تعزيز تواجدها محليًا، بعد طرح هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع فئتين من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و499.900 جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بالاضافة إلى عرض سعرها الرسمي في السوق المصري.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC،يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم ومثبت سرعة، اضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

ابعاد السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024

قاعدة العجلات 2600 مم.

الطول الاجمالي 4345 مم.

العرض الاجمالي 1795 مم.

الارتفاع الاجمالي 1645 مم.

الخلوص الارضي 210 مم.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

اسعار السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 في مصر

كشفت سوزوكي عن اسعار السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 في مصر، حيث تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ مليون و499.900 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية بسعر رسمي يبلغ مليون و549,900 ألف جنيه.