100 ألف جنيه أوفر برايس على سوزوكي ديزاير.. اعرف سعرها الجديد

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من الطرازات في مصر، ومن بينها النسخة "ديزاير" والتي تبدأ أسعارها الرسمية من 429.900 الف جنيه للفئة الأولى مانيوال حتى 544.900 جنيه للفئة الأخيرة كاملة التجهيزات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي.

ويستخدم بعض التجار والموزعين، مصطلح الأوفر برايس، والذي يعني فرض زيادة غير رسمية، مقابل التسليم الفوري، دون الحاجة إلى دخول قوائم الانتظار، وقدرت هذه القيمة بين 100 ألف و105 آلاف جنيه، لتتراوح بذلك الأسعار السوقية للسيارة بين 429 ألف جنيه و645 ألفا.

سوزوكي ديزاير

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لجميع لفئات السيارة سوزوكي ديزاير بالسوق المصري، بالإضافة إلى عرض أبرز مواصفاتها الفنية.

تحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على فرامل ABS و EBD، وبرنامج التحكم في الثبات ESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية ثنائية، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وبلوتوث، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

سوزوكي ديزاير

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير تجهيزات أخرى، منها شاشة عرض الوسائط، وحساسات ركن وكاميرا، ومقود حركة متعدد الوظائف، بينما تستخدم قدرات فنية تتمثل في ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي للفئة الثانية والثالثة مع تقنية الدفع الأمامي لجميع الفئات.

سوزوكي ديزاير

وتستمد سوزوكي ديزاير قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بقوة 81 حصان، و113 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي 4 سلندر، مع تصميم خارجي من فئة السيدان صغيرة الحجم، وتظهر السيارة بمقدمة حادة مع مصابيح ضباب وشبكة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

سوزوكي ديزاير

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ديزاير في مصر

تقدم الفئة الأولى مانيوال من السيارة سوزوكي ديزاير 2022 بسعر رسمي يبلغ 429.900 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 529.900 ويصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 544.900 جنيه.