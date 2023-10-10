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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل .. صور

فورد برونكو صاحبة
فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل

تقدم شركة فورد باقة من الطرازات القوية والمختلفة طوال تاريخها العريق والممتد، ومن بين هذه الطرازات النسخة برونكو الشهيرة، والتي استطاعت ان تخطف انظار شركة Apocalypse Manufacturingالمتخصصة في مجال تعديل السيارات.

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فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل

فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل

وكشفت Apocalypse Manufacturing عن اقوى تعديل للنسخة برونكو، والتي اطلق عليها اللقب Knightmare، حيث ظهرت باطلالة تتسم بالشراسة، مع ترقيات الـ 6 عجلات، بعد ان كانت السيارة تعتمد على مفهوم رباعي العجلات.

فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل

اضافت شركة Apocalypse Manufacturing محور خلفي اضافي، مع توسيع المسارات لتظهر الشاحنة في ثوب جديد، بالاضافة إلى جنوط ذات تصميم هندسي مميز، مجعومة باطارات كبيرة الحجم تمنحها افضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، وواجهة أمامية تتسم بالصرامة، وحزمة ضوئية وشدادات ثنائية.

فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل

وحصلت السيارة المعدلة على طلاء خارجي من اللون الاخضر الفيروزي، مع حزمة من الزخارف الداخلية، حيث تمتعت بكسوة من الجلد البني شمل المقاعد وسط تطريزات ألماسية، والسقف، والابواب، إلى جانب الكثير من الاجزاء داخل مقصورة القيادة.

فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل

القدرات الفنية لـ فورد برونكو "سداسية العجلات" 

 

تأتي السيارة فورد برونكو بمحرك سداسي الاسطوانات توين تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 418 حصان، بينما جاءت بقدرات اضافية بعد ترقيات Apocalypse Manufacturing وتضخ قوة اجمالية قدرها 450 حصان.

فورد برونكو صاحبة الـ 6 عجلات في اقوى تعديل
فورد فورد برونكو 6 عجلات اقوى تعديل Apocalypse Manufacturing Apocalypse

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