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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 610 آلاف جنيه .. أسعار سيارات ميتسوبيشي بعد الزيادة الجديدة

اسعار سيارات ميتسوبيشي
اسعار سيارات ميتسوبيشي

شهدت اسعار طرازات ميتسوبيشي المقدمة محليًا، زيادات سعرية جديدة تضمنت جميع الاصدارات المطروحة في مصر، ومنها النسخة اتراج وميراج موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارهم بقيمة قدرها 30 الف جنيه، كما ارتفعت اسعار السيارة اكسابندر ذات الـ 7 مقاعد، ومتسوبيشي اكليبس كروس والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV بقيمة قدرها 40 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار سيارات ميتسوبيشي الرسمية في مصر بعد زيادات اكتوبر الجديدة.

اسعار سيارات ميتسوبيشي

ميتسوبيشي اتراج وميراج 2023 

 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي ميراج والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، وقرينتها من فئة السيدان "اتراج" 2023 على محرك 1200 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار سيارات ميتسوبيشي

اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج وميراج 2023 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر 610 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

اسعار سيارات ميتسوبيشي

 ميتسوبيشي اكسباندر 2023 

 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء 4 غيار "دفع أمامي" مع محرك 1500 سي سي، يعمل عبر تقنية الجر الامامي، ويمكنه ضه قوة اجمالية قدرها 104 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر.

 

اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023

 

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بسعر مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه.

اسعار سيارات ميتسوبيشي

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

 

تستخدم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 8 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

 

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و160 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و265 ألف جنيه بدلاً من مليون و225 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و325 ألف جنيه بدلاً من مليون و285 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر مليون و395 ألف جنيه بدلاً من مليون و355 ألف جنيه.

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