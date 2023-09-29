سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بـ"شارك" واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت في الشارع المصري، حيث تمكنت ان تستخوذ على شعبية كبيرة، نسبة إلى اعتمادية الصانع الياباني، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الانيق والذي يحظى بحب فئة الشباب، إلى جانب تجهيزاتها الفنية والتقنية.

ميتسوبيشي لانسر شارك

وظهرت إحدى سيارات ميتسوبيشي لانسر "شارك" للبيع عبر الانترنت، وهي تحمل موديل 2016، وهي بحالة خارجية ممتازة مع طلاء اسود فبريكا بالكامل عدا بعض الاجزاء الخارجية البسيطة، ولكنها تمتعت بكلمة فبريكا دواخل وبدون اي ملاحظات كما ذكر.

وتتميز السيارة لانسر شارك موديل 2017 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بالعديد من الكماليات، حيث تضم فتحة سقف كهربائية، وخاصية التحكم في الاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بالاضافة إلى زجاج ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

ميتسوبيشي لانسر شارك

وتحتوي السيارة على مكيف هواء، وقفل مركزي، وعدد 2 وسائد هوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة، واطارات محدثة، مع حساسات ركن خلفية، وزر بصمة لتشغيل وايقاف المحرك.

وتستخدم السيارة ميتسوبيشي شارك 2017 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي، بقوة 117 حصان، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، وكانت هذه السيارة تنطلق بقدرات قياسية من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 13.6 ثانية.

ميتسوبيشي لانسر شارك

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك 2017

تباع السيارة ميتسوبيشي شارك 2017 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 690 ألف جنيه، وننصح دائمًا بالفحص الجيد للسيارة قبل الشراء، عن طريق احد المراكز المتخصصة.