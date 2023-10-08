ماذا يقدم الصانع الياباني .. 5 سيارات تبدأ من 399 ألف جنيه

يقدم الصانع الياباني الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع من ناحية العلامات التجارية، والتصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز وفئة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية جديدة داخل السوق المصري.

5 سيارات يابانية جديدة

1 - سوزوكي سيلاريو

تأتي السيارة سوزوكي سيلاريو بمحرك 1000 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، بقوة قدرها 65 حصان، و89 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل سرعات مانيوال 5 غيار واخر أوتوماتيكي للفئة عالية التجهيزات، جميعهم بتقنية الدفع الامامي، بينما تتراوح اسعار السيارة بين 399,900 جنيه للفئة الاولى مانيوال، و 489,900 جنيه للفئة الرابعة أوتوماتيك.

5 سيارات يابانية جديدة

2 - سوزوكى فرونكس

تبدأ اسعار السيارة سوزوكى فرونكس 2024 من 1,149,900 جنيه إلى 1,299,900 جنيه، وتضم السيارة ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى مكون من 5 نقلات، مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 103 حصان، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء للفئة الثانية والثالثة.

5 سيارات يابانية جديدة

3 – هوندا سيتي

تقدم السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بسعر يبدأ من 1,160,000 جنيه للفئة الاولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,190,000 جنيه، وتستخدم جميع الفئات محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 121 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي".

5 سيارات يابانية جديدة

4 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس نحو 1,200,000 جنيه، و 1,265,000 جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الثالثة والرابعة بسعر 1,325,000 جنيه و1,395,000 جنيه، وتستخدم الطرازات المطروحة محليًا محرك 1500 CC تيربو، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وزمن تسارع يصل إلى 8.6 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات يابانية جديدة

5 - تويوتا فورتشنر

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر 2023 من 2,050,000 جنيه وذلك للفئة الاولى، والتي تعمل بمحرك 2700 سي سي، بقوة 163 حصان، و245 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك دفع خلفي، بينما تقدم الفئة الثانية والثالثة بسعر 2,350,000 جنيه و 2,450,000 جنيه، وتعتمد هذه الفئات على محرك 4000 سي سي 6 سلندر، بقوة 234 حصان، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.