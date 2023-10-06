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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص ثاني سيارة زيرو تقدمها جاك في مصر

جاك JS3 موديل 2024
جاك JS3 موديل 2024

لم تعد السيارة جاك JS3 هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية في مصر، بعد طرح قرينتها جاك S2 والتي تعود إلى السوق المصري بعد فترة من الغياب، ولكن مازالت السيارة جاك JS3 تحتفظ بسعرها الرسمي على الرغم من طرح موديلات 2024، حيث لم تشهد اي تغيرات جديدة.

بدون زيادة .. سعر جاك j7 موديل 2024

سعر ومواصفات جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات ارخص ثاني سيارات جاك في مصر بعد تقديم موديل 2024.

جاك JS3 موديل 2024

تتوافر السيارة جاك JS3 موديل 2024 عبر فئة سمارت، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 118 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT بتقنية الدفع الامامي.

جاك JS3 موديل 2024

تصل السيارة جاك JS3 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارات مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جاك JS3 موديل 2024

ابعاد السيارة جاك JS3 2024 

 

  • ارتفاع 1640 مم.
  • ارتفاع عن الارض 200 مم.
  • طول 4345 مم.
  • عرض 1765 مم.
  • قاعدة عجلات 2560 مم.
  • خزان وقود سعة 45 لتر.
جاك JS3 موديل 2024

أسعار جاك JS3 موديل 2024 في مصر 

 

ثبتت أسعار السيارة جاك JS3 في مصر على الرغم من طرح موديل 2024، حيث ما زالت تقدم بقيمة سعرية قدرها 774.900 جنيه.

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