بدون زيادة .. سعر جاك j7 موديل 2024

تواصل شركة جاك الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح موديلات 2024 محليًا، واخرها النسخة JS2 التي تعود بعد غياب، وشهدت قائمة الاسعار الخاصة بالاصدارات الاخرى حالة من الثبات، حيث ما زالت اسعار النسخة j7 تقدم بسعر رسمي يبدأ من 849.900 ألف جنيه بدون اي زيادات جديدة.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" سعر جاك j7 موديل 2024 في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

جاك j7 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جاك j7 موديل 2024

تتسارع السيارة من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

تستخدم جاك j7 موديل 2024 محرك 1500 CC "تيربو".

القوة الاجمالية للمحرك 150 حصان.

عزم الدوران 210 نيوتن متر.

ناقل السرعات CVT أوتوماتيك.

نوع الدفع "أمامي".

استهلاك الوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

جاك j7 موديل 2024

تصميم وقياسات السيارة جاك j7 موديل 2024

جنوط رياضية 17 بوصة.

طول 4772 مم.

عرض 1820 مم.

ارتفاع 1492 مم.

قاعدة عجلات 2760 مم.

سعة خزان البنزين 55 لتر.

جاك j7 موديل 2024

شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

مصابيح LED.

مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

فتحة سقف.

عدد 4 ابواب بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية.

جاك j7 موديل 2024

سعر جاك j7 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى جاك j7 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 849.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك j7 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 889.900 ألف جنيه.