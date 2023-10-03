سعر ومواصفات جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري .. صور

تواصل شركة جاك الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح النسخة JS2 والتي تعود من جديد بعد سنوات من الغياب، وتعد هذه السيارة واحدة من إصدارات الكروس أوفر الرياضية، والتي ستتوافر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة جاك JS2 في مصر

جاك JS2

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة جاك JS2

تعتمد السيارة جاك JS2 على محرك باعي الأسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 113 حصانا، و146 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

جاك JS2

تضم السيارة جاك JS2 مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، مع مقصورة داخلية عصرية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات للركن، ومرايات جانبية كهربائية.

جاك JS2

وتحتوي السيارة جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

سعر جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري

تقدم السيارة جاك JS2 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 639.900 جنيه.