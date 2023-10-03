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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري .. صور

جاك JS2
جاك JS2

تواصل شركة جاك الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح النسخة JS2 والتي تعود من جديد بعد سنوات من الغياب، وتعد هذه السيارة واحدة من إصدارات الكروس أوفر الرياضية، والتي ستتوافر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة جاك JS2 في مصر 

جاك JS2 

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة جاك JS2

 

تعتمد السيارة جاك JS2 على محرك باعي الأسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 113 حصانا، و146 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

جاك JS2 

تضم السيارة جاك JS2 مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، مع مقصورة داخلية عصرية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات للركن، ومرايات جانبية كهربائية.

جاك JS2 

وتحتوي السيارة جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

سعر جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري 

تقدم السيارة جاك JS2 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 639.900 جنيه. 

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