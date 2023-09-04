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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جاك تطرح JS4 موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الآن

جاك JS4 موديل 2024
جاك JS4 موديل 2024

تواصل علامة جاك الصينية تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح موديل 2024 من النسخة الشهيرة JS4، التي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم تقديم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 829.900 ألف جنيه.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة جاك JS4 بعد طرح موديل 2024 في مصر، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

جاك JS4 موديل 2024

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة 

  • الطول 4410 مم.
  • العرض 1800 مم.
  • الارتفاع الكلي 1660 مم.
  • الارتفاع عن الارض 200 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2620 مم.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
  • سعة حقيبة التخزين 520 لتر.
  • عدد المقاعد 5.
جاك JS4 موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة جاك JS4 

  • محرك 4 سلندر سعة 1500 CC تيربو.
  • القوة الاجمالية 147 حصان، و210 نيوتن/متر.
  • ناقل السرعات أوتوماتيك CVT دفع أمامي.
  • السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ساعة.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس.
  • مقود حركة متعدد المهام.
جاك JS4 موديل 2024
  • فتحة سقف كهربائية.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • حساسات اضاءة وركن.
  • كاميرا للتحكم.
  • نظام صوتي من 6 مكبرات.
  • بلوتوث، راديو، مدخل USB.
  • زجاج كهربائي.
جاك JS4 موديل 2024
  • قفل مركزي.
  • مكيف هواء.
  • خاصية المفتاح الذكي.
  • نظام الثبات الإلكتروني.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • نظام فرامل ABS و EBD.
جاك JS4 موديل 2024

سعر السيارة جاك JS4 الرسمي بعد تقديم موديل 2024 في السوق المصري 

شهدت الفئة الأولى للسيارة جاك JS4 زيادة سعرية بلغت 30 الف جنيه مقارنة بالسعر السابق، حيث تقدم حاليًا بقيمة سعرية بلغت 829.900 ألف جنيه بدلاً من 799.900 ألف جنيه، بينما يبلغ أخر سعر للفئة الثانية نحو 849.900 جنيه، ولكنها ليست متوفرة خلال الفترة الحالية.

جاك JS4 موديل 2024
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