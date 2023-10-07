أحسن سعر.. شيري اريزو 5 "أوتوماتيك" 2023 كسر زيرو

تعتبر السيارة شيري اريزو 5 من ابرز سيارات السيدان المطروحة في مصر، نسبة إلى سعرها الاقتصادي وتصميمها الذي يتسم بالطابع الرياضي، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات تتضمن ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي للفئة الثانية والثالثة.

وظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع عبر الانترنت في حالة "كسر الزيرو"، بعد أنقطعت مسافة إجمالية قدرها 3.800 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا خارجيًا وداخليًا مع طلاء خارجي باللون الاحمر.

شيري اريزو 5

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع من الفئة الثانية، وتضم جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية مع زجاج فاميه، وريموت كنترول وسنتر لوك، وانذار.

شيري اريزو 5

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، واماكن تخزين داخلية مع حامل للاكواب، ومدخل AUX و USB، وباقة من انظمة الحماية مثل وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

شيري اريزو 5

القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 5

محرك 1500 سي سي 4 سلندر.

القوة الاجمالية 114 حصان و141 نيوتن متر منعزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

دفع أمامي.

السرعة القصوى تصل إلى 180 كم/س.

تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية.

استهلاك الوقود يصل لـ 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري اريزو 5

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 535 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة إلى 505 الف جنيه، دون حساب الاوفر برايس والذي يصل إلى 70 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية ايضا بين موديلات 2024 إلى 530 الف جنيه.