في متناول الجميع.. سعر بي واي دي أوتوماتيك موديل 2015

تقدم شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عدد كبير من اصداراتها عالميًا ومحليًا، ومنها النسخة f3 الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مع نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال خماسي السرعات، أو أوتوماتكي الأداء بحسب الفئة المقدمة.

بي واي دي f3 موديل 2015

وظهرت السيارة بي واي دي f3 موديل 2015 للبيع على الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وجاءت السيارة بحالة خارجية جيدة، حيث تشير البيانات انها تتمتع بحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، إلى جانب قطعها لمسافة إجمالية قدرها 170 ألف كيلومتر.

بي واي دي f3 موديل 2015

وتحتوي السيارة بي واي دي f3 موديل 2015 على زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، و4 زجاج كهربائي أمامي وخلفي، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

بي واي دي f3 موديل 2015

وجاءت المقاعد الخاصة بالنسخة بي واي دي f3 موديل 2015 بفرش من الجلد، وطلاء خارجي باللون الفضي، مع مصابيح فوج، واشارات جانبية، وعدد 4 ابواب بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية، ومحرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

سعر السيارة بي واي دي f3 موديل 2015

تقدم السيارة بي واي دي f3 موديل 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 280 الف جنيه، وننصح دومًا راغبي شراء السيارات المستعملة، بالكشف الجيد واتباع كافة تفاصيل الفحص الفني، لضمان الحالة العامة للسيارة.