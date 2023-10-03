أرخص كروس أوفر من ستروين موديل 2024 .. صور

تقدم شركة ستروين الفرنسية الكثير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها الإصدارات الرياضية، أرخصها النسخة C3 AIRCROSS بين موديلات 2024، مقارنة بالإصدارات الأخرى مثل C4 والسيارة C4X، والنسخة C5 AIRCROSS.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المواصفات وأسعار أرخص سيارة رياضية تقدمها ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

محرك تيربو 1200 سي سي.

3 سلندر.

110 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك".

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 10.6 ثانية.

استهلاك وقود 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سرعة قصوى 183 كم/س.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

مكيف هواء.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل AUX و USB وبلوتوث.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

وسائد هوائية للحماية.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

نظام إيموبليزر ضد السرقة

نظام الثبات الالكتروني.

مثبت سرعة.

قفل مركزي "سنتر لوك".

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

مصابيح ضباب.

اضاءة LED.

إشارات ضوئية بالمرايات الجانبية.

اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

جنوط رياضية.

ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024

سعر ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى FEEL ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 بسعر 964,000 جنيه.

الفئة الثانية SHINE ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 بسعر 1,069,000 جنيه.