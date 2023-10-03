أرخص كروس أوفر من ستروين موديل 2024 .. صور

تقدم شركة ستروين الفرنسية الكثير من السيارات داخل السوق المصري، ومنها الإصدارات الرياضية، أرخصها النسخة C3 AIRCROSS بين موديلات 2024، مقارنة بالإصدارات الأخرى مثل C4 والسيارة C4X، والنسخة C5 AIRCROSS.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أبرز المواصفات وأسعار أرخص سيارة رياضية تقدمها ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024.
القدرات الفنية وتجهيزات السيارة ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024
- محرك تيربو 1200 سي سي.
- 3 سلندر.
- 110 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران.
- ناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك".
- تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 10.6 ثانية.
- استهلاك وقود 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
- سرعة قصوى 183 كم/س.
- مكيف هواء.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- شاشة ملونة تعمل باللمس.
- نظام صوتي ترفيهي.
- مدخل AUX و USB وبلوتوث.
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
- مرايات جانبية كهربائية.
- حساسات ركن خلفية.
- كاميرا.
- وسائد هوائية للحماية.
- فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.
- نظام إيموبليزر ضد السرقة
- نظام الثبات الالكتروني.
- مثبت سرعة.
- قفل مركزي "سنتر لوك".
- زر تشغيل وإيقاف المحرك.
- مصابيح ضباب.
- اضاءة LED.
- إشارات ضوئية بالمرايات الجانبية.
- اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
- جنوط رياضية.
سعر ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 في السوق المصري
الفئة الأولى FEEL ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 بسعر 964,000 جنيه.
الفئة الثانية SHINE ستروين C3 AIRCROSS موديل 2024 بسعر 1,069,000 جنيه.