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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات ستروين بعد طرح موديلات 2024 .. صور

الاسعار الجديدة لسيارات
الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

شهدت أسعار سيارات سيتروين المقدمة في السوق المصري، زيادة جديدة شملت جميع الاصدارات المقدمة محليًا وذلك بعد طرح موديلات 2024، وجاءت هذه الزيادات لكلا من النسخة سي اليزيه والتي ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و 20 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة C4 والتي شهدت زيادة قدرها 25 الف جنيه.

أرخص سيارة ستروين 2024 بعد الأسعار الجديدة

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وارتفعت اسعار السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بقيمة بلغت 30 الف جنيه لجميع الفئات المطروحة من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية، كما ارتفع سعر السيارة سيتروين C3 ايركروس موديل 2024 نحو 5 الاف و10 الاف جنيه بحسب الفئة الاولى والثانية.

 

وجاءت السيارة سيتروين C3 موديل 2024 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك بزيادة تتراوح بين 5000 جنيه و 10000 جنيه ويذكر أنها تقدم عبر فئتين من التجهيزات، بينما شهدت السيارة ستروين C4X موديل 2024 زيادة جديدة بلغت 25 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين المقدمة في السوق المصري بعد طرح موديلات 2024.

الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

1 – سيتروين سي اليزيه 2024 

 

الفئة الاولى بسعر 689 ألف جنيه بدلاً من 674 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 749 ألف جنيه بدلاً من 729 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

2 - سيتروين C4 موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر مليون و145 ألف جنيه بدلاً من مليون و120 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و225 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و260 ألف جنيه بدلاً من مليون و235 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

3 - سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 

 

الفئة الاولى بسعر مليون و370 ألف جنيه بدلاً من مليون و340 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و495 ألف جنيه بدلاً من مليون و465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و545 ألف جنيه بدلاً من مليون و515 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و645 ألف جنيه بدلاً من مليون و615 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

4 - سيتروين C3 ايركروس موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر  964 ألف بدلاً من 959 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و69 ألف جنيه بدلاً من مليون و59 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

5 - سيتروين C3 موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر 824 ألف جنيه بدلاً من 819 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 939 ألف جنيه بدلاً من 929 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات سيتروين

6 -  سيتروين C4X موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر مليون و195 ألف جنيه بدلاً من مليون و170 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و315 ألف جنيه بدلاً من مليون و 290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و325 ألف جنيه.

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