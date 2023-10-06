سوزوكي سويفت "كسر زيرو" 2022 بهذا السعر

ظهرت السيارة سوزوكي سويفت 2022، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع السيارات عبر الانترنت، حيث تم عرضها تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2.300 كيلومتر فقط.

وبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع نحو 675 الف جنيه، علمًا بأن السعر الرسمي لهذه النسخة يصل رسميًا إلى 624.900 جنيه، مما يعني ان سعر الاوفر برايس المطلوب قد وصل إلى 50 الف جنيه.

سوزوكي سويفت 2022

ابرز مواصفات السيارة سوزوكي سويفت

مكيف هواء.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تعمل باللمس.

قفل مركزي للابواب.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل AUX و USB.

سوزوكي سويفت 2022

وسائد هوائية أمامية للحماية.

فرامل ABS.

فرامل EBD.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

جنوط رياضية.

نظام إيموبليزر ضد السرقة

انذار.

محرك بقوة 84 حصان.

سوزوكي سويفت 2022

1200 سي سي.

107 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

5 سرعات.

دفع امامي.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية.

استهلاك وقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت 2022

الاسعار الرسمية للسيارة اسعار سوزوكي سويفت 2022 في مصر

الفئة الاولى WITHOUT SCREEN (2TON) أوتوماتيك 2022 بسعر 604.900 جنيه.

الفئة الثانية SCREEN (2TON) أوتوماتيك 2022 بسعر 624.900 جنيه.