عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي سويفت "كسر زيرو" 2022 بهذا السعر

سوزوكي سويفت 2022
سوزوكي سويفت 2022

ظهرت السيارة سوزوكي سويفت 2022، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع السيارات عبر الانترنت، حيث تم عرضها تحت مسمى "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2.300 كيلومتر فقط.

اركب سوزوكي سويفت بـ 85 الف جنيه فقط .. صور

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024.. صور

وبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع نحو 675 الف جنيه، علمًا بأن السعر الرسمي لهذه النسخة يصل رسميًا إلى 624.900 جنيه، مما يعني ان سعر الاوفر برايس المطلوب قد وصل إلى 50 الف جنيه.

سوزوكي سويفت 2022

ابرز مواصفات السيارة سوزوكي سويفت 

 

  • مكيف هواء.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • قفل مركزي للابواب.
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مدخل AUX و USB.
سوزوكي سويفت 2022
  • وسائد هوائية أمامية للحماية.
  • فرامل ABS.
  • فرامل EBD.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا.
  • جنوط رياضية.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة
  • انذار.
  • محرك بقوة 84 حصان.
سوزوكي سويفت 2022
  • 1200 سي سي.
  • 107 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • 5 سرعات.
  • دفع امامي.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.
سوزوكي سويفت 2022

الاسعار الرسمية للسيارة اسعار سوزوكي سويفت 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى WITHOUT SCREEN (2TON) أوتوماتيك 2022 بسعر 604.900 جنيه.

الفئة الثانية SCREEN (2TON) أوتوماتيك 2022 بسعر 624.900 جنيه.

سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت 2022 السيارة سوزوكي سويفت 2022 أسعار سوزوكي سويفت اسعار سوزوكي سويفت 2022 سوزوكي سويفت 2022 كسر زيرو اسعار سوزوكي سويفت 2022 كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

موضوعات متعلقة

أقل سعر في مصر.. اشترِ هاتشباك يابانية زيرو

بـ 175 ألف جنيه.. اشتر ديهاتسو تريوس أوتوماتيك

فرق 36 ألف جنيه .. إم جي ZS بحالة الزيرو

أرخص كروس أوفر من ستروين موديل 2024 .. صور

سعر ومواصفات جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري .. صور

أقوى 5 سيارات بيك أب في السوق السعودي .. صور

إم جي سايبرستر "كابورليه" الجديدة بقوة 544 حصانا بهذا السعر

سعر مرسيدس E200 AMG موديل 2023 بعد الأوفر برايس

ترشيحاتنا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014 بـ 600 مليار جنيه

عاجل.. فتح الطريق الدولي جزئيا أمام السيارات بعد رفع مياه سيول مطروح|صور

رئيس قناة الوثائقية : جهزنا أفلاما تعكس الأحداث والمعارك التي دارت في 1973

دعاء جميل صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

يخدم أهداف الجماعة الإرهابية.. ثورة غضب ضد أحمد طنطاوي بسبب البرلمان الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورة برفقة ابنة شقيقتها

شفاءك يارب.. صورة لجمال شعبان مع هاني الناظر بعد انتشار خبر مرضه

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ