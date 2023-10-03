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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب شيفروليه اوبترا "أوتوماتيك" 2013 بهذا السعر

شيفروليه اوبترا
شيفروليه اوبترا موديل 2013

تعد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 واحدة من اشهر السيارات داخل الشارع المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية والهيكل الخارجي المعروف من فئة السيدان، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية المناسبة وسعة التخزين الخلفية الرحبة.

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 شيفروليه اوبترا موديل 2013

وظهرت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة قدرها 150 الف كيلومتر، مع تقديمها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة طلاء خارجي باللون الاسود.

 شيفروليه اوبترا موديل 2013

وتشير البيانات الخاصة بالنسخة شيفروليه اوبترا موديل 2013 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تجديد الطلاء الخارجي عدا السقف، مع اجراء بعض اعمال السمكرة، وتتمتع السيارة مقدمة حادة المظهر كعادة هذا النوع، مع شبكات أمامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية بشكل عرضي ذات لمسات فضية اللون.

 شيفروليه اوبترا موديل 2013

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 على نظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومدخل AUX، ومشغل اسطوانات CD، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، ومقاعد من الجلد، مع زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومصابيح ضباب، واطارات بحالة جيدة.

 شيفروليه اوبترا موديل 2013

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة اجمالية قدرها 107 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2013 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 280 الف جنيه.

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