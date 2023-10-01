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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بروتون جين 2 موديل 2013 أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

بروتون جين 2
بروتون جين 2

تعتبر السيارة بروتون جين 2 من أشهر السيارات الشبابية في الشارع المصري، والتي اكتسب شعبية كبيرة بين الجمهور، وخاصة خلال الفترة الحالية، حيث مازالت تقدم بأسعار مناسبة إلى حد كبير، إلى جانب تمتعها بالعديد من القدرات القوية والتجهيزات.

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بروتون جين 2

وظهرت السيارة بروتون جين 2 للبيع عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا الشأن إلكترونيًا، وتحديدًا من موديلات 2013، حيث تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع عدد كيلومترات إجمالية قدرها 260 ألف كيلومتر، وطلاء خارجي يحتاج إلى بعض الأعمال البسيطة، وتشير البيانات إلى أن السيارة بالفعل خضعت لإعادة الطلاء من قبل بشكل كامل، عدا الأجزاء الداخلية.

بروتون جين 2

وتضم السيارة بروتون جين 2 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بينما تتمتع بالكثير من التجهيزات ومنها نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، ومدخل aux و usb، ومشغل أسطوانات وراديو، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومرايات ضم جانبية كهربائية التحكم.

بروتون جين 2

وتحتوي السيارة بروتون جين 2 أيضا على ريموت كنترول، سنتر لوك، عجلة قيادة باور تضم عدد من أنظمة التحكم "مالتي فانكشن"، حساسات ركن خلفية، فرامل مانعة للانغلاق abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، وجنوط سبور.

بروتون جين 2

ومن المعرف عن السيارة بروتون جين 2، تصميمها الخارجي الشبابي، حيث تمتلك مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، و4 أبواب، ومساحة تخزين خلفية، ومصابيح للضباب تقع على جانبي الصادم الامامي، ونظام الحماية عبر عدد من الوسائد الهوائية airbags.

 

سعر السيارة بروتون جين 2 موديل 2013 

تباع السيارة بروتون جين 2 موديل 2013 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 265 ألف جنيه، وننصح دومًا بالفحص الفني قبل الشراء، للاطمئنان على الحالة العامة، وبواسطة المراكز المتخصصة.

بروتون جين 2 موديل 2013 بروتون جين 2 سعر بروتون جين 2 سعر بروتون جين 2 موديل 2013

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