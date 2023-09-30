اركب سوزوكي سويفت بـ 85 الف جنيه فقط .. صور

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تقدم العديد من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة سويفت، ونجمة هذا الموضوع تنتمي إلى موديلات 1994 بالتحديد، حيث تعتمد هذه السيارة على تصميم السيدان، وتوقيع الصانع الياباني.

وظهرت السيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، وتشير البيانات الخاصة بهذه النسخة بأنها تعتمد على طلاء خارجي محدث فيما عدا السقف مازال يحتفظ باللون الاصلي، بينما تأتي جميع الدواخل بحالة الفبريكا.

سوزوكي سويفت 1994

وتضم السيارة اطارات جديدة، مع اجراء جميع الصيانات الدورية، واجراء عدة اصلاحات وتغيرات في العفشة، بالاضافة إلى وجود بطارية جديدة ايضا، مع سلامة العدادات الداخلية وعملها بكفاءة، إلى جانب مقصورة محدثة تضم مقاعد وارضية من الجلد، وكذلك الامر لحقيبة التخزين الخلفية.

سوزوكي سويفت 1994

وتحتوي السيارة سوزوكي سويفت 1994 على ريموت كنترول للتحكم في فتح واغلاق السيارة، ونوافذ أمامية كهربائية، مع كشافات ضباب، وانذار مانع للسرقة، وراديو كاسيت، ومدخل AUX و USB، وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 68 حصان و 99 نيوتن متر من عزم الدوران.

سوزوكي سويفت 1994

وتعتمد السيارة على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، مع نظام الدفع الامامي للعجلات، بينما يبلغ الوزن الاجمالي للسيارة نحو 1230 كيلوجرام، مع نسبة طول بلغت 4.1 متر، و1.580 متر للعرض، و1.379 متر للارتفاع، ومساخة تخزين خلفية تتسع لـ 450 لتر.

سوزوكي سويفت 1994

سعر السيارة سوزوكي سويفت 1994

تقدم السيارة سوزوكي سويفت 1994 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 85 الف جنيه، في جميع الاحوال ننصح بالفحص الفني الجيد من قبل احد المراكز المتخصصة والموثوق بها قبل اتمام عملية الشراء.