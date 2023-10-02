بـ 65 ألف جنيه .. اركب سيارة هاتشباك موديل 2000

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، في ظل تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، والتجهيزات المتنوعة، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب فئة الهاتشباك.

وتعتبر السيارة سوزوكي التو واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي قدمت للسوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة للعديد من النقاط مثل، حجمها الصغير، وتوافر قطع الغيار التي تتعلق بها وبأسعار اقتصادية، بالاضافة إلى استهلاكها المنخفض للوقود.

سوزوكي التو

وظهرت السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2000 للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث، مع 4 اطارات بحالة متوسطة، وتشتهر السيارة بتصميم رباعي الابواب، مع سعة تخزين خلفية مناسبة.

سوزوكي التو

وجاءت مقدمة السيارة بشكلها التقليدي الذي يعتمد على مصابيح ثنائية مع اشارات انتقال جانبية، ومساحات للزجاج الأمامي والخلفي، وظهرت مقصورة القيادة بمقاعد من الجلد، مع وجود نظام صوتي ترفيهي بمدخل USB و AUX.

سوزوكي التو

وتستمد السيارة سوزوكي التو قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 800 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 47 حصانا، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال بتقنية الدفع الامامي للعجلات ومكون من 5 سرعات.

سعر السيارة سوزوكي التو موديل 2000

تباع السيارة سوزوكي التو موديل 2000 التي نتحدث عنها في الموضوع بقيمة سعرية قدرها 65 الف جنيه قابل للتفاوض، وننصح دومًا باجراء عمليات الفحص الفني قبل الشراء، لضمان الحالة العامة للسيارة.